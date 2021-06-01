Transit yük taşımacılığı yapan araçlar Kuzey Marmara Otoyolunu kullanmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Transit yük taşımacılığı yapan araçlar Kuzey Marmara Otoyolunu kullanmaya başladı

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) Kasım 2020'de aldığı karar doğrultusunda transit yük taşımacılığı yapan araçlar Kuzey Marmara Otoyolunu kullanmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) Kasım 2020'de aldığı karar doğrultusunda transit yük taşımacılığı yapan araçlar Kuzey Marmara Otoyolunu kullanmaya başladı.

UKOME'nin 26 Kasım 2020'de gerçekleştirdiği toplantıda Avrupa-Asya arası çift yönlü transit yük taşıyan yapan araçların sadece Kuzey Marmara Otoyolunu kullanması yönünde aldığı karar, sürenin dolmasının ardından bugün uygulanmaya başladı.

Alınan karar ile uluslararası ve şehir içi taşımacılık ayrıştırılıp, transit yük taşımacılığının çevre dostu olması ve şehir içinde yaşanan ağır tonajlı yük araçlarının yoğunluğunu azaltması hedeflenirken, bu araçların TEM, D-100 ve bağlantı yollarını kullanmalarına da yasak getirildi.

Karar doğrultusunda batı yönünden İstanbul'a giriş yapacak olanlar Silivri-Kınalı kavşağından Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanıp Paşaköy gişelerinden çıkış yaparak Pendik-Kurnaköy'e bölgesinden D-80'e bağlanacak. Doğu yönünden İstanbul'a giriş yapacaklarsa Pendik-Kurnaköy bölgesinden Anadolu Caddesi sonrası Paşaköy kavşağı üzerinden Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanarak Silivri-Kınalı kavşağından çıkış yapmalarına karar verildi.

Karar doğrultusunda batı yönünden İstanbul'a giriş yapacak olanlar Silivri-Kınalı kavşağından, Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanıp Paşaköy gişelerden çıkış yapmaya başladı.

Doğu yönünden İstanbul'a giriş yapan araçlar da Pendik-Kurnaköy bölgesinden Anadolu Otoyolunu kullanarak Paşaköy kavşağı üzerinden Kuzey Marmara Otoyoluna bağlanıp Silivri-Kınalı Kavşağından çıkış yapıp yollarına devam ediyor.

Öte yandan UKOME, 3 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda Kuzey Marmara Otoyolunu kullanacak araçların giriş çıkış ve bağlantı güzergahlarını belirlenecek. Toplantıda ayrıca şehir içini kullanmak zorunda kalacak transit yük araçlarının güzergahlarını ilişkilendirecek izin belgesi, irsaliye, fatura gibi belgelerini denetim ekiplerine ibrazı karara bağlanacak.

Transit yük taşımacılığı yapan araçlar Kuzey Marmara Otoyolunu kullanmaya başladı
Transit yük taşımacılığı yapan araçlar Kuzey Marmara Otoyolunu kullanmaya başladı
Transit yük taşımacılığı yapan araçlar Kuzey Marmara Otoyolunu kullanmaya başladı
Transit yük taşımacılığı yapan araçlar Kuzey Marmara Otoyolunu kullanmaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

Kız arkadaşının uçuşunu engellemek için bomba ihbarında bulunmuş
Kız arkadaşının uçuşunu engellemek için bomba ihbarında bulunmuş
Türk bilim insanlarından büyük başarı: Koronavirüsü 10 saniyede teşhis eden bir tanı kiti icat edildi
Türk bilim insanlarından büyük başarı: Koronavirüsü 10 saniyede teşhis eden bir tanı kiti icat edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Nikos Dendias Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Demet Akalın İlker Kaleli
Spor Cristiano Arda Turan Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Transit yük taşımacılığı yapan araçlar Kuzey Marmara Otoyolunu kullanmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 15:40:45. #1.16#

title