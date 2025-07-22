Transformers evreninde robotlar; otomobil, uçak, deniz taşıtı ve kamyon gibi çeşitli araçlara dönüşme yeteneğine sahiptir. Steven Spielberg'ün yardımcı yapımcı koltuğunda oturduğu bu projede aksiyon, Hollywood standartlarının da ötesine taşınıyor. Transformers seslendirenler kim?

MEGATRON: CYBETRON'UN MUHAFIZI

Transformers evreninin öne çıkan robot karakterlerinden biri Megatron'dur. Cybetron gezegenini korumaya adanmış bu karakter, filmde Optimus Prime tarafından öldürülür ve ardından KSI tarafından Galvatron olarak yeniden inşa edilir. Karizmatik ve güçlü bir karakter olan Megatron'a İngiliz aktör Hugo Weaving hayat verirken, Türkçe dublajda sesi Fatih Özacun tarafından seslendirilmiştir.

TRANSFORMERS TÜRKÇE SESLENDİRME KADROSU

Aksiyonun eksik olmadığı Transformers serisinde başarılı Türkçe seslendirme kadrosu da dikkat çekmektedir. İşte filmin ana karakterlerinin seslendirme detayları:

• Shia LaBeouf – Sam Witwicky: Fatih Özkul

• Megan Fox – Mikaela Banes: Seda Özelsoy

• Josh Duhamel – Yüzbaşı William Lennox: Özgür Özdural

• Peter Cullen – Optimus Prime: Payidar Tüfekçioğlu

• Hugo Weaving – Megatron: Fatih Özacun

• John Turturro – Ajan Simmons: Aydoğan Temel

• Julie White – Judy Witwicky: Elif Yücesan Erdal

• Kevin Dunn – Ron Witwicky: Tarkan Koç

• Tyrese Gibson – Sergeant Epps: Hakan Altuntaş

• Amaury Nolasco – Jorge "Fig" Figueroa: Tugay Erverdi

• Jon Voight – Savunma Bakanı John Keller: Nur Subaşı

• Mark Ryan – Bumblebee: Kadir Özübek

• John Robinson – Miles: Gökhan Akçakara

• Travis Van Winkle – Trent DeMarco: Kerem Kobanbay

• Rachael Taylor – Maggie Madsen: Serpil Saraç