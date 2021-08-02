TRANSFORMERS GİBİ | Cougar 700M Evo eSports Mouse İnceleme
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TRANSFORMERS GİBİ | Cougar 700M Evo eSports Mouse İnceleme

TRANSFORMERS GİBİ | Cougar 700M Evo eSports Mouse İnceleme
Tekmoloji - Haberler | Teknoloji

Etkileyici tasarımıyla zamansız bir mouse olmayı başaran Cougar 700M Evo eSports ile pro seviyede oyunlar çıkarabilirsin!

Hem farklı tasarımı hem de kişiselleştirme özellikleri ile beni oldukça etkileyen Cougar 700M Evo eSports mouse inceliyoruz bugün.

İlk görüşte tıpkı bir transformers gibi duran Cougar 700M Evo'nun tasarımıyla ilgili bir sorununuz yoksa bu mouseu alıp memnun kalmama şansınız yok.

Çünkü tüm tuşlarını istediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz gibi, tutuş pozisyonunuza göre avuç içi desteğini ayarlayabiliyorsunuz, hafif gelirse ağırlık ekleyebiliyorsunuz, kutu içeriğinde yedek parçalar mevcut, kavrama hissi çok güzel, ayrıca malzeme, switch ve sensör kalitesiyle hem uzun ömürlü hem de kullanışlı olacağı garanti.

Daha ne olsun!

İyi seyirler...

Kaynak: Tekmoloji

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