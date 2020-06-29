Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında ne yaptı? Mert Hakan Yandaş Twitter hesabını kapattı mı?
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Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında ne yaptı? Mert Hakan Yandaş Twitter hesabını kapattı mı?

Süper Lig'in 29. haftasındaki kritik Kayserispor maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş gelen tepkiler üzerine ne yaptı? Mert Hakan Yandaş Twitter hesabını kapattı mı? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında ne yaptı? Mert Hakan Yandaş Twitter hesabını kapattı mı?
29.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:56

Günlerdir Galatasaray ile anılmasına rağmen sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'yle anlaşan ve Süper Lig'in 29. haftasındaki kritik Kayserispor maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş, gelen tepkilerden sonra bir hamle yaptı. Mert Hakan Yandaş Twitter hesabını kapattı mı? Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında ne yaptı?

TRANSFERİN GÖZDE İSMİ MERT HAKAN YANDAŞ, TEPKİLER SONRASINDA NE YAPTI?

Üst sıralarda kalmayı hedefleyen Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında karşılaştığı Kayserispor'a 2-0 yenildi. Mücadelenin 12. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Mert Hakan Yandaş, eleştirilerin ana odağı oldu. Son dönemde transferin de gözde ismi olan Mert Hakan, tepkilerin ardından Twitter hesabını kapattı.

MERT HAKAN YANDAŞ TWİTTER HESABINI KAPATTI MI?

Günlerdir Galatasaray ile anılmasına rağmen sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'yle anlaşan ve Süper Lig'in 29. haftasındaki kritik Kayserispor maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş, gelen tepkilerin ardından Twitter hesabını kapattı.

Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında ne yaptı? Mert Hakan Yandaş Twitter hesabını kapattı mı?

GALATASARAY TARAFTARLARININ DA TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Mert Hakan, zirve yolunda kritik bir kayıp yaşayan Sivasspor camiasının yanı sıra Fenerbahçe ile anlaşması sebebiyle Galatasaraylı taraftarların da tepkisini çekti.

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın transfer söylentilerinden etkilendiklerini aktaran Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maç sonunda, "İki oyuncumuz sürekli şekilde konuşuldu. Ben ve yöneticilerimiz, maçlarını bitirip öyle gitsinler diye konuştuk ama ne olursa olsun mutlaka etkileniyorlar" açıklamasında bulunmuştu.

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Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
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