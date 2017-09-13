Transfere 4.71 Milyar Dolar Harcandı

FIFA'nın raporuna göre futbol kulüpleri, 1 Haziran-1 Eylül tarihlerinde transfere 4,71 milyar dolar harcama yaptı.

Transfere 4.71 Milyar Dolar Harcandı

FIFA'nın raporuna göre futbol kulüpleri, 1 Haziran-1 Eylül tarihlerinde transfere 4,71 milyar dolar harcama yaptı.

Kaynak: Dunya.com