Transfere 4,71 Milyar Dolar Harcandı
Dünyadaki futbol kulüpleri, 2017 yaz döneminde transfere 4,71 milyar dolar harcadı.
Dünyadaki futbol kulüpleri, 2017 yaz döneminde transfere 4,71 milyar dolar harcadı.
FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi (TMS) tarafından hazırlanan rapora göre 1 Haziran-1 Eylül tarihlerinde küresel ölçekte gerçekleşen 7 bin 590 transfere, 4,71 milyar dolar harcama yapıldı.
Bu rakamla, geçen yılın tamamında transfere harcanan 4,79 milyar dolara yaklaşıldı.
Öte yandan, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya), bu transferlerin yüzde 21,2'sine imza atılarak, 4,71 milyar dolarlık harcamanın yüzde 77,9'u gerçekleştirildi.