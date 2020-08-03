Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu tarihleri belli oldu mu?
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Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu tarihleri belli oldu mu?

Süper Lig'de sezonun tamamlanması sonrası transferler gündem geldi. Sporseverlerin de ilgi odağı olan transferler konuşulurken transfer sezonu ne zaman başlıyor konusu merak edildi. Peki, Transfer sezonu ne zaman başlıyor?

Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu tarihleri belli oldu mu?
03.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:12

Yeni sezon öncesi sporseverler transfer konusunda yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Bununla beraber transfer sezonu ne zaman başlıyor ve TFF transfer sezonu tarihleri belli oldu mu konuları merak edildi. İşte, transfer dönemi tarihleri!

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.

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