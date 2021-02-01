Transfer sezonu bitti mi? Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
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Transfer sezonu bitti mi? Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

01.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:29
Transfer sezonu bitti mi? Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Transfer döneminde çok sayıda yıldız futbolcu ülkemizde transfer oldu ve sporseverler yeni transferlerin performanslarını merakla beklenmeye başladı. Bunun yanında transfer döneminin ne zaman biteceği de merak edildi. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonu bitti mi?

Birbiri ardına yıldız futbolcular kulüplerin kadrosuna dahil olurken sporseverler transfer döneminin ne zaman biteceğini merak etti. Transfer sezonu bitti mi? Transfer dönemi ne zaman Transfer sezonu bitti mi? Transfer sezonu bitti mi?bitiyor? İşte, merak edilen soruların yanıtları!

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tff'den yapılan açıklamada

"2020-2021 Futbol Sezonunda 2. Transfer ve Tescil dönemi bugün (5 Ocak 2021) başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, 2. Transfer ve Tescil dönemi 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek."ifadeleri kullanıldı

2. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcı: 5 Ocak 2021

2. Transfer ve Tescil dönemi bitişi: 1 Şubat 2021

2. Transfer ve Tescil dönemi ne zaman bitiyor: 1 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

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