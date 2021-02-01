Transfer sezonu bitti mi? Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Transfer döneminde çok sayıda yıldız futbolcu ülkemizde transfer oldu ve sporseverler yeni transferlerin performanslarını merakla beklenmeye başladı. Bunun yanında transfer döneminin ne zaman biteceği de merak edildi. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonu bitti mi?