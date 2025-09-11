Haberler

Transfer saat kaçta bitiyor? 2025 transfer dönemi ne zaman, kaçta bitecek?

Transfer saat kaçta bitiyor? 2025 transfer dönemi ne zaman, kaçta bitecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 2025-2026 futbol sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi sona eriyor. 30 Haziran'da başlayan transfer hareketliliği, 12 Eylül 2025 tarihinde gece yarısı itibarıyla tamamlanacak. Kulüpler, yaz transfer döneminde son hamlelerini bugün gerçekleştirecek. Peki, Transfer saat kaçta bitiyor?

Transfer saat kaçta bitiyor? Futbolda yaz transfer dönemi Türkiye'de yarın gece sona erecek. Kulüpler, kadrolarını şekillendirmek için son işlemlerini transfer sezonunun bitimine kadar yapabilecek.

TRANSFER DÖNEMİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Türkiye'de 2025-2026 sezonu için yaz transfer dönemi 30 Haziran'da başlamıştı. Kulüplerin yeni oyuncu kayıtlarını yapabildiği bu süreç, 12 Eylül 2025 tarihinde tamamlanıyor. Resmi olarak açıklanan takvime göre transfer işlemleri, 12 Eylül Cuma gece saat 00.00 itibarıyla kapanacak. Takımlar, bu tarihe kadar yapacakları son başvurularla yeni transferlerini tescil ettirebilecek.

Yaz transfer dönemi, futbol kulüplerinin kadrolarını genişletmek ve yeni sezon öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları en uzun süreç olarak dikkat çekiyor. 30 Haziran'dan itibaren hareketli geçen dönemde birçok futbolcu yeni takımlarıyla sözleşme imzaladı. 12 Eylül itibarıyla bu süreç resmen kapanacak ve kulüpler bir sonraki döneme kadar yeni transfer yapamayacak.

Transfer saat kaçta bitiyor? 2025 transfer dönemi ne zaman, kaçta bitecek?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN 2026?

Ara transfer dönemi, futbol kamuoyunda "devre arası transfer dönemi" olarak da biliniyor. Türkiye'de 2026 yılı için belirlenen ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak'ta başlayacak. Bu tarihten itibaren kulüpler, takımlarının ihtiyaç duyduğu mevkilere takviye yapma şansına sahip olacak.

Ara transfer dönemi, 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak oyuncu transferleri tescil edilmeyecek. Kulüpler, yaklaşık bir aylık süreçte transfer planlamalarını tamamlayacak ve kadrolarını ligin ikinci yarısına hazır hale getirecek.

Türkiye'de transfer dönemi ne zaman sona eriyor?

Türkiye'de yaz transfer dönemi 30 Haziran 2025'te başladı ve 12 Eylül 2025 tarihinde gece yarısı saat 00.00'da sona erecek.

Ara transfer dönemi hangi tarihler arasında yapılacak?

Ara transfer dönemi 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Trump, Charlie Kirk'ün katilini bulmak için insan avı başlattı

Trump insan avı başlattı! Ülkeyi didik didik arıyorlar
Özel'den kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı

Özel'den sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı
Katar saldırısı sonrası Netanyahu'dan Hamas'a yönelik yeni tehdit

Katar'ın başkentini vuran İsrail'den yeni saldırı tehdidi
Plajda kadınların fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı

İlçeyi karıştıran olay! Telefonu eline alan polis gözlerine inanamadı
Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi

Galatasaray'ın yıldızını Atletico Madrid'e istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jota Silva, Beşiktaş için uçağa biniyor! İşte Türkiye'ye geleceği tarih

Süper Lig devi aylardır beklenen transferi sonunda bitirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.