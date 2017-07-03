Transfer Harekatı Başlıyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Werder Bremen'in 10 numarası Zlatko Junuzovic'i transfer etmek üzere yarın ilk somut adımları atacak.



Werder Bremen'in kaptanlığını üstlenen Avusturyalı orta saha için Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta 29 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek üzere yarın Almanya'ya gidecek.



Avusturyalı 10 numara bu sezon Werder Bremen'de 31 maça çıkarak 5 gol 10 asistlik performans sergiledi.



(Sabah)