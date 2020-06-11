Transfer dönemi sezon tamamlanmadan başlayabilecek FIFA, korona virüs salgını nedeniyle takımların sezon tamamlanmadan transfer yapmasına imkan sağlayacak.

FIFA, korona virüs salgını nedeniyle takımların sezon tamamlanmadan transfer yapmasına imkan sağlayacak.

FIFA, korana virüs salgını nedeniyle oyuncuların statü ve transfer talimatında geçici düzenlemeler yaptı. FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabileceği ve oyuncuların aynı sezonda iki yerine üç takımda forma giyebileceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA