Transfer dönemi ne zaman bitiyor, Avrupa'da transfer bitti mi?
Kadrolarını güçlendirmek isteyen takımları bir bir transferleri açıklarken sporseverler transfer döneminin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Avrupa'da transfer bitti mi? Türkiye'de Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
17 Haziran'da başlayan yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Transfer dönemi ne zaman bitiyor, Avrupa'da transfer bitti mi?
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR
UEFA'ya bağlı birçok ligde ve Avrupa' nın 5 büyük ligde yaz transfer dönemi 31 Ağustos itibarıyla sona erdi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
TFF transfer süresini bir hafta uzattı.Süper Lig' de transfer dönemi 8 Eylül itibarıyla sona erecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.