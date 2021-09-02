Transfer dönemi ne zaman bitiyor, Avrupa'da transfer bitti mi?

Kadrolarını güçlendirmek isteyen takımları bir bir transferleri açıklarken sporseverler transfer döneminin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Avrupa'da transfer bitti mi? Türkiye'de Transfer dönemi ne zaman bitiyor?