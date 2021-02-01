Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?
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Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

01.02.2021 09:38 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:41
Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Geçtiğimiz günler başlayan transfer döneminin ne zaman biteceği futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Kadrolarındaki eksikleri gidermek için transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) ardı ardına açıklama yapacak. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 5 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi yarın tamamlanacak.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

'Ara Transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin 2020-2021 sezonu için ne zaman biteceği taraftarların araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. Futbol seyircileri ve kulüp taraftarının heyecanla takip ettiği ara transfer döneminin bitmesine henüz zaman var. İşte, konuya dair tarih bilgisi...

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek.

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