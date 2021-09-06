Transfer dönemi ne zaman bitecek? Türkiye transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman?
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Transfer dönemi ne zaman bitecek? Türkiye transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman?

Transfer dönemi ne zaman bitecek? Türkiye transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman?
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Transfer dönemi için tarihler belirlendi. Haziran ayında başlayan transfer dönemi kısa süre içinde tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer dönemi ne zaman bitecek? Türkiye transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman?

Süper Lig'de futbola milli ara verilmiş durumda. Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor şampiyonluk adaylarının arasında gösteriliyor. Dört büyük takım da birbirinden önemli transferler yapmış durumda. Futbol severler, transfer döneminin ne zaman biteceğini araştırıyor. Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek? Transferler için son gün ne zaman? Transfer dönemi ne zaman bitecek? Türkiye transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelenmişti. Transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.

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