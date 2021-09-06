Transfer dönemi ne zaman bitecek? Türkiye transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman?

Transfer dönemi için tarihler belirlendi. Haziran ayında başlayan transfer dönemi kısa süre içinde tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer dönemi ne zaman bitecek? Türkiye transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman?