Transfer dönemi ne zaman bitecek? Transfer dönemi bitti mi? Türkiye transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Türkiye'de transfer dönemi başlangıcı ve bitişinin 1 hafta uzatılmasının ardından en çok merak edilen konulardan birisi de transfer döneminin ne zaman biteceği oldu. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitecek? Transfer dönemi bitti mi? Türkiye transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Transfer dönemi bitti mi? Hamsik, Batshuayi, Gervinho, Alex Teixeira, Pjaniç, Balotelli gibi birçok transferi Süper Lig'de izleyecek olan futbol severler transfer döneminin sona ereceği tarihleri araştırmakta. Futbol severler konuyla ilgili en çok "Transfer dönemi ne zaman bitecek? Transfer dönemi bitti mi? Türkiye transfer dönemi ne zaman bitiyor?" sorularını araştırmakta. Transfer döneminin sona ereceği saat ve tarih ile ilgili detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

17 Haziran'da başlayan Süper Lig yaz transfer dönemi TFF'nin açıklamasıyla 8 Eylül 2021 Çarşamba günü sona erecek. Daha önce 10 Haziran'da başlayıp, 1 Eylül günü biten transfer sezonu TFF ve Kulüpler Birliği'nin kararıyla 17 Haziran'da başlayıp, 8 Eylül'de bitmesi ve fırsat transferlerinin önünün açılması amacıyla bu tarihe uzatılması kararlaştırılmıştı.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ara transferi ya da diğer ismi ile Ocak transfer dönemi 5 Ocak 2022'de başlayıp, 1 Şubat 2022'de olması planlanıyor. Ancak tam karar TFF tarafından yapılacak toplantının sonrasında verilecek.

AVRUPA TRASFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Avrupa ülkelerinde transfer dönemi 1 Eylül gecesi saat 23.59'da sona eriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Avrupa'nın genelinde transfer sezonunun 1 Eylül'de bitmesinin ardından Şampiyonlar Ligi son kayıt tarihi 2 Eylül saat 23.59'a kadar yapılmaktadır. Bu tarihten sonra yapılan transfer ve anlaşmalar bir sonraki transfer tecil dönemine kadar Şampiyonlar Ligi'nde oynatılamamaktadır.

UEFA AVRUPA LİGİ KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Tıpkı Şampiyonlar Ligi gibi UEFA Avrupa Ligi futbolcu kayıt tarihi de 2 Eylül günü saat 23.59'da sona ermektedir. Bu tarihe kadar kaydedilmeyen oyuncular bir sonraki transfer dönemine kadar UEFA Avrupa Ligi kadrosuna kaydedilemez ve oynatılamaz.