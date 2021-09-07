Transfer dönemi ne zaman bitecek? Transfer dönemi bitti mi? Türkiye transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Bu yaz döneminde yapılan birçok transfer taraftarın yoğun ilgisini çekti. Yapılan transferler taraftarları mutlu etmesinin yanı sıra büyük beklenti yarattı. Süper Lig'e bu transfer döneminde Balotelli, Hamsik, Gervinho, Alex Teixeira, Batshuai, Pjanic, Van Aanholt gibi yıldız isimlerin haricinde, Morutan, Cicaldau, Rossi, Kim Min-Jae, Berisha, Sacha Boey gibi isimlerde katıldı. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitecek? Transfer dönemi bitti mi? Türkiye transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Spor Toto Süper Lig'de ligin başlamasının ardından takımların transferleri oldukça konuşuldu. Yaz transfer döneminde Trabzonspor, Beşiktaş ve Adana Demirspor aldıkları yıldız isimlerle dikkatleri çekerken, Galatasaray ve Fenerbahçe ise bu transfer dönemide yıldız isimler yerine daha çok genç ve gelecek vaat eden isimleri tercih etti. Tüm takımlar neredeyse transferlerini tamamlarken, vatandaşlar yaz transfer döneminin ne zaman biteceği konusunda araştırma yapmakta. Konu ile ilgili internette en çok "Transfer dönemi ne zaman bitecek? Transfer dönemi bitti mi? Türkiye transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek? Transfer Dönemi ne zaman sona erecek? Transfer dönemi ne zaman biter? Transfer dönemi sona erdi mi? Transfer dönemi ne zaman sona erecek?" soruları aratılıyor.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

17 Haziran'da başlayan Süper Lig yaz transfer dönemi TFF'nin açıklamasıyla 8 Eylül 2021 Çarşamba günü sona erecek. Daha önce 10 Haziran'da başlayıp, 1 Eylül günü biten transfer sezonu TFF ve Kulüpler Birliği'nin kararıyla 17 Haziran'da başlayıp, 8 Eylül'de bitmesi ve fırsat transferlerinin önünün açılması amacıyla bu tarihe uzatılması kararlaştırılmıştı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ara transferi ya da diğer ismi ile Ocak transfer dönemi 5 Ocak 2022'de başlayıp, 1 Şubat 2022'de olması planlanıyor. Ancak tam karar TFF tarafından yapılacak toplantının sonrasında verilecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

AVRUPA TRASFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Avrupa ülkelerinde transfer dönemi 1 Eylül gecesi saat 23.59'da sona eriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Avrupa'nın genelinde transfer sezonunun 1 Eylül'de bitmesinin ardından Şampiyonlar Ligi son kayıt tarihi 2 Eylül saat 23.59'a kadar yapılmaktadır. Bu tarihten sonra yapılan transfer ve anlaşmalar bir sonraki transfer tecil dönemine kadar Şampiyonlar Ligi'nde oynatılamamaktadır.

UEFA AVRUPA LİGİ KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Tıpkı Şampiyonlar Ligi gibi UEFA Avrupa Ligi futbolcu kayıt tarihi de 2 Eylül günü saat 23.59'da sona ermektedir. Bu tarihe kadar kaydedilmeyen oyuncular bir sonraki transfer dönemine kadar UEFA Avrupa Ligi kadrosuna kaydedilemez ve oynatılamaz.