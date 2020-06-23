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Transfer borsası açıldı

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'a 4 yıllığına 48 milyon TL-N'Sakala Beşiktaş'a, Caner Erkin Fenerbahçe'ye-Gökhan Gönül Beşiktaş'ı bekliyor-Hasan Ali Kaldırım Suudi Arabistan ya da Bundesliga yolunda-Novak Trabzonspor'da kalıyor-Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç Galatasaray'daOLGUCAN KALKAN...

Transfer borsası açıldı
23.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:02

-Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'a 4 yıllığına 48 milyon TL

-N'Sakala Beşiktaş'a, Caner Erkin Fenerbahçe'ye

-Gökhan Gönül Beşiktaş'ı bekliyor-Hasan Ali Kaldırım Suudi Arabistan ya da Bundesliga yolunda-Novak Trabzonspor'da kalıyor-Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç Galatasaray'da

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ile Avrupa'ya gitme ve kümede kalma mücadelesi devam ederken, kulüpler bir taraftan da gelecek sezonun kadrolarını oluşturmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.Koronavirüs pandemisi ile birlikte zaten sıkıntıda olan ekonomileri daha ağır yara alan büyük kulüpler genellikle bonservisi elinde olan oyunculara yöneliyor. Sezon sonunda Türkiye'den birçok futbolcunun serbest oyuncu statüsüne geçecek olmasıyla birlikte transfer yarışının da kızışması bekleniyor.FENERBAHÇE'DEN MERT HAKAN YANDAŞ'A 4 YILLIĞINA 48 MİLYON TLGelecek sezonun kadrosunu belirlemek adına çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, sezon sonunda Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya vardı. Mert Hakan Yandaş'ın daha önce Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler çıkarken, devreye giren sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile seneliği 12 milyon TL'den 4 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncuya 10 milyon TL de imza parası ödemesi bekleniyor. Ayrıca, genç oyuncunun primlerle birlikte kazanacağı para, 50 milyon TL'yi bulabilir.N'SAKALA BEŞİKTAŞ'A, CANER ERKİN FENERBAHÇE'YEBeşiktaş ise gelecek sezon için ilk transferini Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katarak yaptı. Gelecek sezon daha düşük bir bütçeyle yola devam etmek isteyen siyah-beyazlılarda Caner Erkin'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş, bu bölge için Alanyaspor'da forma giyen N'Sakala ile anlaşmaya vardı. Pandemi arasının ardından yeniden start alan Süper Lig'de Sergen Yalçın sol bekte 2 maçta Rıdvan Yılmaz'a forma şansı vermişti.Söz konusu 2 haftada formasını genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Caner Erkin, N'Sakala transferinin de gerçekleşmesiyle eski kulübü Fenerbahçe ile temaslarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlı kulüpten Caner Erkin'e yıllık 300 bin Euro artı bonuslar şeklinde bir teklif yapıldığı biliniyor. Bu ücreti az bulan Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.GÖKHAN GÖNÜL BEŞİKTAŞ'I BEKLİYORSiyah-beyazlı ekipte geleceği merak edilen diğer bir isim ise sağ bek Gökhan Gönül. Beşiktaş formasıyla 4'üncü sezonunu yaşayan tecrübeli futbolcu, gösterdiği performans ve ortaya koyduğu karakterle taraftarların sevdiği isimlerin başında geliyor. Sözleşmesi sona erecek futbolcu, siyah-beyazlı kulüpten 2 yıllık sözleşme isterken, Beşiktaş yönetimi Caner Erkin'de olduğu gibi Gökhan Gönül'e de yıllık 300 bin Euro ve bonuslardan oluşan bir teklif sunmuş durumda.Öte yandan Fenerbahçe de siyah-beyazlı kulüple görüşmelerini sürdüren Gökhan Gönül için çıkacak kararı bekliyor. Tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş ile anlaşamaması halinde eski kulübü Fenerbahçe'ye dönme ihtimali oldukça yüksek. Fenerbahçe'nin de Gökhan Gönül için 1+1 yıllık sözleşme düşündüğü, futbolcunun ise 2 yıllık sözleşme istediği gelen bilgiler arasında.HASAN ALİ KALDIRIM SUUDİ ARABİSTAN YA DA BUNDESLİGA YOLUNDABu arada, Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli kulüple yol ayrımına geldi. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki sol beke 400 bin Euro teklif etti. Ancak tecrübeli sol bekin bu teklife sıcak bakmadığı ifade edildi. Milli sol bek için Almanya'dan 2 kulüp ve Suudi Arabistan'dan teklifler var. Bu teklifler içinde öne çıkan takım ise Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin.NOVAK TRABZONSPOR'DA KALIYORTrabzonspor'da ise sözleşmesi sona erecek Pilip Novak, bordo-mavili kulüpte kalıyor. Hem savunmada hem de hücumda takımına yaptığı katkıyla dikkatleri üzerine çeken, yurt içi ve dışından talipleri olan Çek oyuncu, futbol hayatını Trabzonspor'da sürdürmeye daha yakın. Bordo-mavili kulüpte büyük bir çıkış yakalayan ve şehri de benimseyen Novak ile Trabzonspor arasında yapılan görüşmelerde çok fazla fark kalmadı. Yapılan görüşmeler sonunda Çek futbolcunun 3 yıl daha Trabzonspor forması giymesi bekleniyor.OĞULCAN ÇAĞLAYAN VE EMRE KILINÇ GALATASARAY'DA

Gelecek sezon için sözleşmesi biten ve yerli oyunculara yönelen Galatasaray ise Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç ve Çaykur Rizespor'un bu sezonki yıldızı Oğulcan Çağlayan ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Adem Büyük'ü kadrosuna katan ve tecrübeli futbolcudan istediği verimi alan sarı-kırmızılılar, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'da da yine aynı yolu izleyecek.


Kaynak: DHA

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