TransAnatolia Rally yarışçıları develerle renkli görüntüler oluşturdu

TransAnatolia Rally kapsamında Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde mola veren yarışçılar motor ve araçları bırakıp develerle renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'de rota üzerindeki durak noktası olan Sultanhanı Kervansarayı'nı onlarca yarışmacı ziyaret etti. Birçok kategoride yaklaşık 80 civarı yarışmacının katıldığı ve bu yıl 10'ncusu düzenlenen TransAnatolia Rally Raid yarışmasında dünyanın en büyük kervansarayı olan Sultanhanı Kervansarayı durak noktalarından biri oldu. Yarışmaya katılan sporcular Sultanhanı Kervansarayı'nda mola vererek tarihi mekanı gezdiler. Ralli araçlarını bırakarak kervansarayda bulunan develer ile gezen yarışmacılar renkli görüntüler oluşturdu.

Fahri Çolak: "Sultan Alaeddin Keykubad'ın yaptırdığı bir kervansaray"

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak burada yaptığı açıklamada, "Tarihi ipek yolundan alıyor ismini Sultan Alaeddin Keykubad'ın yaptırdığı bir kervansaray. Tabii yıllar önce böyle ralliler, böyle yarışmalar motorlarla, ciplerle değil kervanlarla develerle oluyormuş. Evet, şimdi yarışmacılarımız ne yaptılar, motoru bıraktılar develere bindiler, develer daha çok ilgi çekti. Her biri Sultanhanı Kervansarayı'nda develerle birlikte tur atıyor. Bu da tabii tarihimizi, kültürümüzü daha çok tanıtmak için yaptığımız işler" dedi. Başkan Fahri Solak rally hakkında verdiği bilgide ise, "Bu sene rotada daha çok Sultanhanı'na vakit ayırdılar. Dünyanın her yerinden yarışmacılar tarihi kervansarayımızı ziyaret ediyor. Her bir yarışmacımızın aşağı yukarı 3 milyon takipçisi var. Bu Türkiye'nin hem reklamı için, her biri bundan sonra Türkiye'nin fahri konsolosu olacaklar. Gittiği ülkelerde tarihi 800 yıllık kervansarayımızı tanıtacaklar" şeklinde konuştu.

TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen ise, "TransAnatolia organizasyonun en büyük hedeflerinden biri ülkemizi tanıtmak. Bizim tarih ile sür, doğa ile sür, kültür ile sür gibi bir de sloganımız var. Bu slogan gereği rota üzerindeki tarihi değerlerimize önem veriyoruz. Bu sene 10. organizasyonumuz, 10. yılda yaklaşık 80 yarışmacıyla Sultanhanı'nı ziyaret ediyoruz" diye konuştu.

Yarışmaya İtalya'dan katılan Maurizio Gerini ise, "Türkiye'ye üçüncü defa gelişim. Geçen sene bu yarışı kazanmıştım, belki bu yıl biraz daha zor olacak ama sonucu göreceğiz" ifadelerini kullandı. TransAnatolia Genel koordinatörü Burak Büyükpınar ise, "Şu anda Sultanhanı'ndayız ve inanılmaz etkilendim. Tüylerim diken diken oldu açıkçası. Çünkü son yıllarda gördüğün en güzel restore edilmiş bir kervansaray burası. Şimdi yabancı sporcularla konuşuyordum çok beğendiler. Hatta, 'Nasıl böyle kalmış' dediler. Restore edilmiş, gerçekten bütün eski ihtişamıyla burada duruyor. Çok mutluyuz ve seneye de burada daha keyifli projeler yapmak için şimdiden çalışmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı..

Yarışmanın Sultanhanı ayağında dereceye giren sporculara Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak çeşitli hediyeler taktim etti. Ardından TransAnatolia Rally Raid yarışmasında diğer parkurlara geçildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA