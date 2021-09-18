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TransAnatolia Rally Raid yarışmacıları, yorgunluğu "Kafkas" gösterisi ve halayla attı

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Spor
TransAnatolia Rally Raid yarışmacıları, yorgunluğu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen ve bugün tamamlanan TransAnatolia Rally Raid organizasyonunun katılımcılarına Kars'ta, Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sunduBu yıl 11'incisi düzenlenen ve Eskişehir'den başlayan TransAnatolia...

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen ve bugün tamamlanan TransAnatolia Rally Raid organizasyonunun katılımcılarına Kars'ta, Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sundu

Bu yıl 11'incisi düzenlenen ve Eskişehir'den başlayan TransAnatolia Rally Raid'in Kars'ta tamamlanan son etabının ardından, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde galası gecesi yapıldı.

Yarışma organizasyonu içinde bulunan katılımcılara Kafkas ekibi nefes kesen bir gösteri sundu. Yarışmacılar, günün yorgunluğunu halay çekerek attı.

TransAnatolia Rally Raid Yarışma Direktörü Elif Tanca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 gün süren zorlu etapların ardından güzel bir eğlence programıyla organizasyonu tamamladıklarını belirterek, "Türkiye'den ve birçok yabancı ülkeden yaklaşık 150 sporcunun katıldığı güzel bir organizasyon oldu. Final gecemizde Kafkas ekibi ile Sarıkamış'ta bütün dünyaya kendi kültürümüzü gösterdik. Herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TransAnatolia Rally Raid yarışmacıları, yorgunluğu Kafkas gösterisi ve halayla attı

AA / Hüseyin Demirci - Spor Haberleri
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