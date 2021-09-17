TransAnatolia Rally Raid yarışlarının Erzurum etabı startı verildi - Haberler Spor
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TransAnatolia Rally Raid yarışlarının Erzurum etabı startı verildi

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Spor
TransAnatolia Rally Raid yarışlarının Erzurum etabı startı verildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir'den start verilen TransAnatolia Rally Raid'in, Erzurum etabı başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir'den start verilen TransAnatolia Rally Raid'in, Erzurum etabı başladı.

Eskişehir'den başlayarak Kars'a uzanan 2 bin 300 kilometrelik rotanın 7. gününde yarışmacılar, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir gecelik kampın ardından yeniden yola koyuldu.

Palandöken'de son hazırlıklarını tamamlayarak yarışa başlayan sporcuların son durağı Kars'ın Sarıkamış ilçesi olacak.

Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den 39 motosiklet, 19 otomobil, 4 SSV, 5 Quad ve 3 kamyon olmak üzere 70 araç ve 96 yarışçının katıldığı organizasyonda bugün yaklaşık 293 kilometrelik etap tamamlanacak.

Eskişehir Tarihi Odunpazarı Meydanı'ndan startı verilen TransAnatolia Rally Raid yarışında sporcular şimdiye kadar bin 762 kilometre yol aldı.

AA / Selami Küçükoğlu - Spor Haberleri
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Haber: TransAnatolia Rally Raid yarışlarının Erzurum etabı startı verildi - Haberler Spor
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