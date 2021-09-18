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TransAnatolia Rally Raid rallisi Sarıkamış'ta start aldı

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TransAnatolia Rally Raid rallisi Sarıkamış'ta start aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir'den başlayan TransAnatolia Rally Raid sürücüleri, son etap olan Sarıkamış'tan start aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir'den başlayan TransAnatolia Rally Raid sürücüleri, son etap olan Sarıkamış'tan start aldı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi başlayan yarışlarda sporcular, Sarıkamış'ın zorlu etaplarını geçecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, "Dört ilimizin ciddi anlamda imkanları var. Bunun tüm Türkiye'ye ve Dünya'ya duyurulması gerekiyordu. Bu anlamda 4 ülkeden yaklaşık 100 civarında yarışçının katıldığı bugün Sarıkamış ayağında startını verdik. Akşam Kars merkezde Kars'ın tarihi kimliğinin görüneceği hemen kale eteğinde inşallah ödül törenini yapmış olacağız. Burada tüm yarışçılara başarılar diliyorum. Ülkemizin ve özellikle Kars'ın tanıtımına ciddi katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.

Eskişehir'den başlayarak Kars'a uzanan 2 bin 300 kilometrelik rotada Cıbıltepe Kayak Merkezi'nden start alan yarışmacılar, etabı Kars kent merkezinde bitirecek. Bu yıl TransAnatolia'ya Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den 39 motosiklet, 19 otomobil, 4 SSV, 5 quad ve 3 kamyon olmak üzere 70 araç ile 96 yarışçı katılıyor. - KARS

TransAnatolia Rally Raid rallisi Sarıkamış'ta start aldı

TransAnatolia Rally Raid rallisi Sarıkamış'ta start aldı

TransAnatolia Rally Raid rallisi Sarıkamış'ta start aldı

TransAnatolia Rally Raid rallisi Sarıkamış'ta start aldı

TransAnatolia Rally Raid rallisi Sarıkamış'ta start aldı

TransAnatolia Rally Raid rallisi Sarıkamış'ta start aldı

TransAnatolia Rally Raid rallisi Sarıkamış'ta start aldı

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Haber: TransAnatolia Rally Raid rallisi Sarıkamış'ta start aldı - Haberler Spor
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