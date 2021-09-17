TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sarıkamış'a ulaştı - Haberler Spor
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TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sarıkamış'a ulaştı

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Spor
TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sarıkamış'a ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir'den başlayan TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Kars'ın Sarıkamış ilçesine geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir'den başlayan TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Kars'ın Sarıkamış ilçesine geldi.

Eskişehir'den başlayarak Kars'a uzanan 2 bin 300 kilometrelik rotanın altıncı gününde yarışmacılar, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde alınan startın ardından 293 kilometre yol yaparak Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne ulaştı.

Yarışın sekizinci ve son günü olan yarın Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nden saat 08.00'de start alacak yarışmacılar, etabı Kars kent merkezinde bitirecek.

Bu yıl TransAnatolia'ya Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den 39 motosiklet, 19 otomobil, 4 SSV, 5 quad ve 3 kamyon olmak üzere 70 araç ile 96 yarışçı katılıyor.

Büyükpınar: "Türkiye'nin müthiş güzelliklerini görmeye devam ediyoruz"

TransAnatolia Rally Raid Yarışma Direktörü Ersun Büyükpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona Eskişehir'den başladıklarını ve Kars'a kadar süren 6 günün epey yorucu geçtiğini söyledi.

Yarışmanın yarın tamamlanacağını vurgulayan Büyükpınar, şunları kaydetti:

"Son günümüz yarın ve bu arada hem otomobil hem de motosiklet kategorisinde inanılmaz rekabet var. Motosiklette birinci ile ikinci arasında 41, üçüncü ile dördüncü arasında ise 14 saniye gibi çok küçük farklar kaldı. Yarın son etapta herkesin sırası belli olacak. Arkasından ödül töreni yapılacak ve herkes ülkesine geri dönecek. Türkiye'nin müthiş güzelliklerini görmeye devam ediyoruz. Bizim 'Kültürle yarış' sloganımıza uyan inanılmaz yerlerden geçtik. Bugün Narman'dan geçtik ve şimdi Sarıkamış'a geldik. Ondan önce Yıldız Dağı'ndaydık. Her yer birbirinden güzel.Seneye görüşmek üzere."

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sarıkamış'a ulaştı

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sarıkamış'a ulaştı

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sarıkamış'a ulaştı

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sarıkamış'a ulaştı

AA / Hüseyin Demirci - Spor Haberleri
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Haber: TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Sarıkamış'a ulaştı - Haberler Spor
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