TransAnatolia Rally Raid'de "Sarıkamış Allahuekber Şehitleri" etabı başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir'den başlayan TransAnatolia Rally Raid'in, "Sarıkamış Allahuekber Şehitleri" etabı başladı.

Eskişehir'den başlayarak Kars'a uzanan 2 bin 300 kilometrelik rotanın son gününde yarışmacılar, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde start aldı.

Bu yıl TransAnatolia'ya Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den 39 motosiklet, 19 otomobil, 4 SSV, 5 Quad ve 3 kamyon olmak üzere 70 araç ve 96 yarışçı katılıyor.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, AA muhabirine, bu yıl 11'ncisini düzenledikleri TransAnatolia parkurunun Eskişehir'den başlayıp Kars'ta bitecek şekilde planlandığını söyledi.

Yorucu bir yolculuk yaptıklarını ifade eden Büyükpınar, "Bu sene parkurlar ve hava koşulları çok zordu. Bildiğiniz gibi yangınlar sebebiyle ağustosta yapacağımız yarışları 11-18 Eylül tarihlerine ertelemek zorunda kaldık. Yarışçıların çoğu parkurlardan memnun. Türkiye'nin doğasından, Türk misafirperverliğinden memnununlar, onlar memnun olunca biz de memnun oluyoruz." dedi.

Yarışa katılan tek kadın motosiklet sporcusu Gökçen Kabaş ise "Yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik bir etaptı. Asfalt toprak karışımı ağırlıklı olarak dağlardan geldik. Ortalama günde 300-400 kilometre yol yaptık. Günde 8 saat motor üstündeydik. Ülkemizin her yeri güzel keyifli bir yarış oldu." diye konuştu.

Organizasyon paydaşlarından Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir de bölgenin tarihini, doğasını, gün yüzüne çıkaran organizasyonlar yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, destek olanlara teşekkür etti.

Gün sonunda Kars Kalesi bölgesinde ödül töreni düzenlenecek.