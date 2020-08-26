TransAnatolia'nın macera dolu yolculuğuna Raid katılımcıları da eşlik etti Yol notlarını takip ederek, navigasyon becerileriyle etabı bitirmeye çalışan Raid kategorisindeki 13 araç ve 26 katılımcı 2.850 km'lik adrenalin dolu parkuru 7 günde tamamladı.

Yol notlarını takip ederek, navigasyon becerileriyle etabı bitirmeye çalışan Raid kategorisindeki 13 araç ve 26 katılımcı 2.850 km'lik adrenalin dolu parkuru 7 günde tamamladı.

TransAnatolia'nın 10. yılında, Raid kategorisine katılan 13 takım; 16 Ağustos Pazar sabahı İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı'ndan başlayan rota ile Bolu Abant, Haymana ve Karadağ'a kadar devam ederek, aynı hat üzerinde farklı bir dönüş rotasıyla 22 Ağustos Cumartesi günü Şile'de bitiş noktasını gördü. Raid katılımcıları gün içerisinde parkur yol notlarını doğru okuyarak alana dönüp, gün puanı alarak 7 gün boyunca 2.850 km yol yaptılar.

Katılımcılar TransAnatolia tam anlamıyla yaşarken, organizasyonun belirlediği kurallar çerçevesinde Türkiye'nin eşsiz coğrafyasında muhteşem bir gezi rotasında araç kullandılar.

TransAnatolia Genel Koodinatörü Burak Büyükpınar, Raid kategorisiyle ilgili görüşlerini, "TransAnatolia Raid kategorimiz otomobil sporunu sevenler için ideal bir başlangıç. Üstelik bu maceraya katılmak için aracınızın 4x4 olması yeterli, başka özel bir donanıma ihtiyaç yok. Yol notu okumayı deneyimlemek, arazide gidebilmeye alışmak için Raid kategorisi çok doğru bir başlangıç" sözleriyle aktardı.

10. yılda pandemi koşullarına rağmen Raid kategorisindeki katılımcıların ilgisinden çok memnun olduklarını ifade eden Büyükpınar, 2021 için bugünden kayıt almaya başladıklarını belirtti.

Bir hafta süren keyifli TransAnatolia yolculuğunda Raid kategorisinde, General Tire sponsorluğunda yarışa katılan Kerim Tar ve Onur Sırımoğlu ikilisi 2.647 puanla birinci, Mitsubishi Pajero Pinin ile katılan Turgay Düzcü ve Sultan Senem Düzcü ekibi 2.210 puanla ikinci, Suzuki Jimmy ile yarışa katılan Ali Kutay ve Sarp Sütken ekibi de 2.100 puanla üçüncü oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA