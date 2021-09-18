TransAnatolia Kars'ta sona erdi

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteği ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen TransAnatolia Rally Raid yarışı sona erdi. Kars Kalesi eteğinden düzenlenen ödül törenine Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu, SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Törende konuşan SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, ralliye katılan yarışmacılara teşekkür ederek, Kars'ın bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu söyledi. Kars'ın tarihi, kültürel ve turistik değerleriyle Türkiye'nin ilgi çeken kentlerinden biri haline geldiğini belirten Taşdemir, TransAnatolia gibi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu da sporun tanıtım için önemli bir argüman olduğunu söyledi. Doğu, adeta açık hava müzesi konumunda Kars'ın pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve etkinliğin kentin tanıtımına büyük katkı sunacağını belirtti. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Yarışmanın son etabı bu sabah Sarıkamış'ta start almıştı. Allahuekber Dağlarından geçerek 128 kilometrelik son parkuru Kars'ta TransAnatolia'ya Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den toplam; 39 motosiklet, 19 otomobil, 4 SSV, 5 Quad ve 3 Kamyon olmak üzere 70 araç ve 96 yarışçı katıldı.

Motosiklet kategorisinde yarış oldukça heyecanlı geçerken, yarışın her günü yeni sıralamalara sahne oldu. Türk motosiklet yarışçıları ise özellikle İtalyan pilotlarla büyük bir rekabet içinde yarıştı. Otomobil kategorisinde de son ana kadar büyük bir rekabet yaşandı ve kazananlar ancak son etapta belli oldu. Motosiklet genel kısmında; KTM 450 Rally ile yarışan İtalyan pilot Alberto Bertoldi birinci, KTM 450 Rally ile yarışan İtalyan pilot Cesare Zacchetti ikinci ve KTM 500 EXC-F ile yarışan İtalyan pilot Michelle Cotti ise üçüncü oldu. Quad kısmında ise birinciliği CAN-AM BRP ile yarışan Kadir Dağlı, ikinciliği CAN-AM BRP ile yarışan Mustafa Dağlı ve üçüncülüğü de CAN-AM Renegade ile yarışan Rasim Akyalı aldı. Otomobil genel klasmanında da CAN-AM Maverick X3 ile yarışan İtalyan Federico Butto ve Filippo Ippolito birinciliği, Suzuki Grand Vitara ile yarışan Becce Motorsports'tan Murat Kamil Altun ve Tuvana Sayar ikinciliği ve Mitsubishi L200 ile Ahmet Tınkır ile Ali Günpay da üçüncülüğü kazandı. Otomobil sınıfında da Suzuki Grand Vitara ile yarışan Becce Motorsports'tan Murat Kamil Altun ve Tuvana Sayar birinci, Mitsubishi L200 ile yarışan Ahmet Tınkır ve Ali Günpay ikinci ve Mitsubishi L200 ile yarışan Bantboru Offroad Team'den Yalçın Batuhan Korkut ile Fırat Şahin de üçüncü oldu. SSV sınıfında birinciliği CAN-AM Maverick X3 ile yarışan İtalyan Federico Butto ve Filippo Ippolito, ikinciliği CAN-AM Maverick X3 ile yarışan Ertan Nacaroğlu ile Eray Yanpar, üçüncülüğü de CAN-AM Maverick X3 ile yarışan Barbaros Yangın ile Ali Osman Kutanoğlu aldı. Kamyon sınıfında Mercedes Unimog ile yarışan Ramazan Yılmaz ile Onur Sırımoğlu birinci, Mercedes Unimog ile yarışan Murat Karahan ile Mehmet Fürkan Saylam ikinci, Mercedes Unimog ile yarışan Marino Mutti ile Mert Özgün de üçüncü oldu.

Törende konuşan TransAnatolia Sportif Koordinatörü Orhan Çelen yarışa katılan bütün yarışmacılara teşekkür ederek, "11 Eylül Cumartesi günü Eskişehir'den çıktığımız 2 bin 300 km'lik yolculuk bugün Kars'ta sona erdi. 11. yılımızda bu kadim kentte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sayın valimize ve SERKA Genel Sekreterimize bize gösterdikleri misafirperverlik için çok teşekkür ederiz. Yerli ve yabancı yarışçılarımıza ülkemizin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini gösterebilmek bizim için bambaşka bir motivasyon. Bu yıl yarışımızı 14 il sınırından geçerek, oldukça zorlu hava ve yol koşullarında gerçekleştirdik. Bu anlamda yarışçılarımızı hayli yorduğumuzu söyleyebilirim. Finish'i görebilen tüm yarışçılarımızı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu. Çelen, TransAnatolia'nın son etabına destek veren ve ev sahipliği yapan Serhat Kalkınma Ajansı'na teşekkür etti.

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