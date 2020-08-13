TransAnatolia İstanbul'dan başlıyor
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TransAnatolia İstanbul'dan başlıyor

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen TransAnatolia Ralli Raid, 10. yılında startını İstanbul'dan alıyor.

TransAnatolia İstanbul'dan başlıyor
13.08.2020 13:22 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:26

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen TransAnatolia Ralli Raid, 10. yılında startını İstanbul'dan alıyor.

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen TransAnatolia Ralli Raid, 15 Ağustos Cumartesi Günü, İstanbul'da yola çıkıyor. Bu seneki 10. yılını yeni güzergahı ile kutlayan TransAnatolia'nın şampiyonları 22 Ağustos Cumartesi Günü yine İstanbul'da belli olacak. 2850 kilometrelik yarışta 44 otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde yaklaşık 80 araç, İstanbul'dan Bolu'ya, oradan Haymana'ya geçecek. Haymana sonrası rotasını Karadağ'a kıracak olan araçlar sonrasında aynı rotayla İstanbul'a dönecekler.

BURAK BÜYÜKPINAR: "BU SENENİN İLK RALLİ RAİD YARIŞI"

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, kendileri için özel bir yaşandığını dile getirip, "TransAnatolia'nın bu sene 10. yılı. Bu bizim çok önemli bir yıl. Geçen senenin sonundan itibaren 2020 TransAnatolia'nın planlamasını yapıyoruz. Bu özel yıla yakışan şekilde İstanbul'dan startımızı vermeyi planlıyorduk. Tüm dünyanın içinden geçtiği olağanüstü durum beklediğimizden uzun sürdü. Şubat ayından beri tüm dünyada hiçbir organizasyon yapılamadı. Biz ise durmadık. Tüm sağlık ve güvenlik önlemlerimizi aldık. TransAnatolia bu sene yapılacak ilk Ralli Raid olacak. Bu sebeple de tüm dünyanın gözü üzerimizde olacak. Bu süreçte ve hatta TransAnatolia'nın büyüyerek bugünlere gelmesinde başından beri yanımızda olan Red Bull'a teşekkür ediyoruz. Kendileriyle çok değerli bir iş birliğimiz var. Umarım bu sene TransAnatolia'yı en yüksek seviyeye taşıyabileceğiz" dedi.

İstanbul'dan başlayacak 2850 kilometrelik mücadelenin motosiklet kategorisinin önemli isimlerinden biri de Red Bull sporcusu Camille Chapeliere olacak. Özellikle kum zemindeki performansıyla dikkat çeken Fransız sporcu, TransAnatolia'da mutlu sona erişmeye çalışacak. Fransa Kum Şampiyonası'nda şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Chapeliere, ikonik Enduropale Touquet'de de podyuma çıkmayı başarmıştı.

RED BULL SPORCUSU CHAPELİERE: DÜNYANIN EN İYİSİ OLACAĞIM

Kariyerinin en önemli Ralli Raid'ini TransAnatolia'da koşacak olan Red Bull sporcusu Chapeliere, "Çünkü bu benim ilk ralli raid yarışım. Bu yarıştan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. İlk defa Türkiye'ye geliyorum ama sosyal medyadan bu yarışla ilgili gördüğüm şeyler çok iyiydi. Burada çok önemli bir tecrübe elde edeceğimi düşünüyorum. Startın verilmesini dört gözle bekliyorum. Hızlı gitmek bu tür bir rallide yeterli değil. Doğru bir şekilde sürüşünüzü gerçekleştirmelisiniz. Hedefim yarışı bitirmek ki sonucun da bu hedefle birlikte geleceğine inanıyorum. Red Bull'un da desteği ile dünyanın en iyi ralli raid sürücülerinden biri olacağım" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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