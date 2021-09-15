TransAnatolia heyecanı Sivas'ta yaşandı

Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid'in Sivas etabı tamamlandı.

Eskişehir'den başlayarak Kars'a uzanan 2 bin 300 kilometrelik rotanın dördüncü gününde yarışmacılar, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne ulaştı.

Çelen "TransAnatolia bir spor müsabakası olmasının yanında aynı zamanda bir kültür rotası. Güzel ülkemizin az bilinen doğal güzelliklerini, tarihsel ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaran rotalar hazırlayarak Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak en önemli hedefimiz" diye konuştu.