TransAnatolia’dan Göbeklitepe’nin tanıtımına katkı

Turizmde Göbeklitepe Yılı ilan edilen 2019 yılında TransAnatolia, Batı Karadeniz'den start alıp Orta Anadolu'yu katederek Göbeklitepe'de sona erecek.

2.08.2019 14:46
TransAnatolia’dan Göbeklitepe’nin tanıtımına katkı

Turizmde Göbeklitepe Yılı ilan edilen 2019 yılında TransAnatolia, Batı Karadeniz'den start alıp Orta Anadolu'yu katederek Göbeklitepe'de sona erecek.

Kaynak: Dunya.com

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