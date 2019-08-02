TransAnatolia’dan Göbeklitepe’nin tanıtımına katkı
Turizmde Göbeklitepe Yılı ilan edilen 2019 yılında TransAnatolia, Batı Karadeniz'den start alıp Orta Anadolu'yu katederek Göbeklitepe'de sona erecek.
Turizmde Göbeklitepe Yılı ilan edilen 2019 yılında TransAnatolia, Batı Karadeniz'den start alıp Orta Anadolu'yu katederek Göbeklitepe'de sona erecek.
Kaynak: Dunya.com
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