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TransAnatolia'da sembolik start Dolmabahçe'den verildi

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen TransAnatolia Ralli Raid'in açılışı gerçekleştirildi.

TransAnatolia'da sembolik start Dolmabahçe'den verildi
15.08.2020 21:03 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:07

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen TransAnatolia Ralli Raid'in açılışı gerçekleştirildi. Bu sene 10'uncu yılını kutlayan organizasyonun sembolik startı İstanbul'da Dolmabahçe'den verildi. Bu senenin ilk ralli raid yarışı TransAnatolia'da 70 araç şampiyonluk için mücadele verecek.

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen TransAnatolia Ralli Raid'in açılışı İstanbul Spor İl Müdürü Porf. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Aydın Milletvekili Kuvvet Erim ve Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı İş Etkinlik ve Turizm Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Füsunoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yıl dünyada düzenlenebilen ilk ralli raid yarışı olan TransAnatolia'nın startı Dolmabahçe'den verildi. 10'uncusu düzenlenen organizasyonda 70 aracın geçit töreni ile mücadele başladı. Toplamda 2 bin 880 kilometrelik yarışta 4×4 otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde şampiyonlar belli olacak. Red Bull sporcusu Camille Chapeliere'nin de motosiklet kategorisinde yarışacağı rallinin ilk etabı İstanbul-Abant arasında koşulacak.

BÜYÜKPINAR: TÜRKİYE'NİN TANITIMI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYONTransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, bu dönemde böylesi kapsamlı bir organizasyonu yapabildikleri için son derece mutlu olduklarını belirterek, "TransAnatolia'nın Türkiye'nin tanıtımı adına çok önemli bir organizasyon. Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına katkılarından dolayı minnettarız. İstanbul'un sembollerinden biri olan Dolmabahçe Sarayı'ndan start aldığımız için çok mutluyuz" dedi.CHAPELIERE: HEDEFİME ULAŞMAK İSTİYORUMTrans Anatolia'da motosiklet kategorisinde mücadele edecek Red Bull sporcusu Camille Chapeliere, 7 gün sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. İlk kez ralli raid'de yarıştığını belirten Fransız sporcu, "Bu startı dört gözle bekliyordum. Türkiye'de çok güzel ve heyecanlı bir yarışın beni beklediğini biliyorum. İstanbul'a yeniden döndüğümde hedefime ulaşmış olmak istiyorum. Bu yolda beni sonuna kadar destekleyen takımıma ve Red Bull aileme teşekkür ediyorum" diye konuştu.

22 Ağustos'ta tamamlanacak ve araçların toplamda 2 bin 850 kilometre kat edeceği yarışta ilk etap İstanbul ile Abant arasında koşulacak.


Kaynak: DHA

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