TransAnatolia 2020 yarışları, İstanbul'da tamamlandı Yeni tip koronavirüs döneminde organize edilen TransAnatolia Rally Raid, İstanbul'da tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs döneminde organize edilen TransAnatolia Rally Raid, İstanbul'da tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun izniyle 15 Ağustos'ta başlayan yarışta dereceye girenler zorlu etabın ardından belli oldu.

Yarışa 25 motosiklet, 37 adet 4x4 otomobil, 3 SSV ve 5 ATV'den oluşan 70 araç katıldı. Kemerburgaz Kent Ormanı'ndan startı verilen 2 bin 850 etap; Bolu Abant, Haymana ve Karadağ'a kadar devam ederek, aynı hat üzerinde farklı bir dönüş rotasıyla Şile'de son buldu.

Motosiklet kategorisinde Fransız Xavier de Soultrait 20 saat 28 dakika 57 saniye ile birinci oldu. Son Dakar yarışında kaza geçiren ve kaza sonrası ilk kez Türkiye'de yarışa katılan Fransız Adrien Van Beveren 20 saat 41 dakika 11 saniye ile ikinciliği, iki kez İtalya şampiyonu olan Jacopo Cerutti de 20 saat 54 dakika 50 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Türk pilotlar arasında en iyi dereceyi yapan Ejder Erişti genel klasmanda sekizincilikte kaldı. Quad kategorisinde İsrafil Akyüz 39 saat 5 dakika 52 saniye süre ile birinci olurken Erkan Uzlaş ikinci, Hasan Yatgın yarışı üçüncü sırada tamamladı.

SSV kategorisinde ise Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danişment ikilisi 34 saat 59 dakika 39 saniye süre ile birinci olurken, Zafer Durmaz-Onur Altan Tan ekibi ikinci, Necati Şahin-Armağan Şahin ekibi üçüncü sırada yer aldı.

Otomobil kategorisinde ise Tarık Gökbay-Osman Metin ekibi genel klasmanda 30 saat 52 dakika 20 saniye ile birinciliği elde ederken, Serhat Saygılı-Suat Çelik takımı 31 saat 4 dakika 4 saniye süre ile ikinci, Ahmet Bağce-Mert Tepe ekibi 31 saat 15 dakika 21 saniye süre ile üçüncü oldu.

Kaynak: AA