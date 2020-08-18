TransAnatolia 2020'de ikinci gün tamamlandı Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen TransAnatolia Rally Raid'in Bolu, Abant-Haymana arasında düzenlenen ikinci etabı tamamlandı.

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen TransAnatolia Rally Raid'in Bolu, Abant-Haymana arasında düzenlenen ikinci etabı tamamlandı.

Toplamda 2 bin 880 kilometrelik yarışta 4×4 otomobil kategorisinde Ahmet Becce-Mert Tepe, SSV kategorisinde de Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danışment ilk günkü liderliklerini korurken, quad kategorisinde Erkan Uzlaş, motosiklet kategorisinde Adrien van Beveren birinciliğe yükseldi.

22 Ağustos'ta tamamlanacak yarışta üçüncü etap Haymana ile Karadağ arasında koşulacak. 4×4 otomobil, quad, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde toplam 70 araç, İstanbul'a şampiyon olarak dönmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA