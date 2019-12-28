Trans yağlar, Cumhurbaşkanlığı gündeminde

28.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:21

CUMHURBAŞKANLIĞI Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, 'gıda ve beslenmenin sigarası' olarak nitelediği trans yağlar konusunda alınması gereken önlemleri masaya yatırdı.

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu başkanlığında önceki gün toplanan Kurul'un gündeminde, trans yağ kullanımının sağlık üzerine olumsuz etkileri ve bu konuda alınması gereken önlemler vardı. Akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerinin yaptıkları değerlendirmelerle geniş bir perspektiften ele alınan trans yağ konusunda kamuoyunda yaşanan bilgi kirliliğine dikkat çekilirken, trans yağların sanılanın aksine zeytinyağı, tereyağı, ayçiçek yağı gibi bir yağ türü olmadığı, gıda endüstrisinde yağların daha ucuz ve kolay kullanımı için çeşitli işlemlere tabi tutulması sırasında ortaya çıkabildiğine işaret edildi. Ayrıca kızartma yağlarının birden fazla kullanımı ve yanlış pişirme yöntemlerinin de bitkisel yağları trans yağa dönüştürdüğü ifade edilirken, bazı pastane ürünleri, bisküvi, gofret, kek gibi atıştırmalık ürünlerde, hazır soslarda, fast food ürünlerinde bulunan ve kavrulmuş kuru yemişlerde üretim sırasında oluşan trans yağların pek çok sağlık sorununu da beraberinde getirdiği vurgulandı.

Kaynak: DHA