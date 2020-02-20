Trans yağa sınırlama getiriliyor

20.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:00

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getireceklerini belirterek, "Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, trans yağ asitlerinin hayvansal ve bitkisel tüm yağların doğal yapısında bulunabildiğini, ayrıca sıvı bitki yağlarının hidrojen ile doyurulması sonucu da trans yağ oluşabildiğini belirtti.

Trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırlığı yaptıklarını bildiren Pakdemirli, "Düzenlemeyle bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmeliğimiz en geç mart ayında yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 yılı sonuna kadar süre verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, yönetmeliğin Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü şekilde hazırlandığına işaret ederek, Avrupa Birliği'nde (AB) konuyla ilgili geçiş süresinin 1 Nisan 2021 olarak belirlendiğini dolayısıyla Türkiye'de trans yağ kısıtlamasının, AB'den 3 ay önce hayata geçirmiş olacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA