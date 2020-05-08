Trans yağa %2 sınırı getirildi
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Trans yağa %2 sınırı getirildi

Trans yağa %2 sınırı getirildi
08.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:47

Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı "Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'deyayımlandı.

Getirilen düzenlemeye göre, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek olan bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarı yüzde 2'yi geçemeyecek. Hayvansal kaynaklı yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ kapsam dışı bırakıldı.

Düzenleme, Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü şekilde yapıldı.

Trans yağ düzenlemesi Avrupa Birliği'nde 1 Nisan 2021 uygulamaya girecek. Yayımlanan yönetmelikle, gıda işletmelerine 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçiş süresi verildi. Dolasıyla Türkiye, trans yağ kısıtlamasını Avrupa Birliği'nden 3 ay önce hayata geçirmiş olacak.

Kaynak: Bültenler

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