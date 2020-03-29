Trans yağ sınırlandırılması planına tam destek Bilim insanları ve sektör temsilcileri, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlığı yapılan "Trans yağ" düzenlemesinin; koroner kalp hastalığı riskinin azaltılması ve öğünlerdeki besin öğesi kalitesinin artırılması için muhtemelen en doğru kamu sağlığı müdahalelerinden biri olacağını ifade ediyor.

Bilim insanları ve sektör temsilcileri, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlığı yapılan "Trans yağ" düzenlemesinin; koroner kalp hastalığı riskinin azaltılması ve öğünlerdeki besin öğesi kalitesinin artırılması için muhtemelen en doğru kamu sağlığı müdahalelerinden biri olacağını ifade ediyor. Kaynak: Dunya.com