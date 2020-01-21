"Trans-Hazar" taşımacılığı ivme kazandı

21.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:50

NUR Trans-Hazar Uluslararası Ulaştırma Güzergahı aracılığıyla konteyner taşımacılığı geçen yıl 2018'e göre yüzde 71 arttı.

Kazakistan Demiryolu Şirketi'nden (KTJ) yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın Almatı kentinde Trans-Hazar Uluslararası Ulaştırma Hattı Uluslararası Birliği 2019 faaliyetleri toplantısı yapıldı.

KTJ Yönetim Kurulu Başkanı Sauat Mınbay, toplantıda yaptığı konuşmada, Trans-Hazar Uluslararası Ulaştırma Hattı'ndan gerçekleştirilen konteyner taşımacılığının geçen yıl 2018'e göre yüzde 71 arttığını belirterek, "Hazar Denizi limanları aracılığıyla konteyner taşımacılığındaki artış güzergahın tüm katılımcılarının koordineli çalışmasının göstergesidir." dedi.

Toplantıda katılımcılar, Kazakistan'ın Aktau ve Azerbaycan'ın Bakü limanları arasında 2019 yılı nisan ayında yeni besleyici servisin başlatılmasının Hazar'daki konteyner taşımacılığının artmasına neden olduğuna dikkati çekti.

Katılımcılar ayrıca, besleyici hizmetin verilmesinin trenlerin kullanım verimliliğini ve konteyner trenlerinin sevkiyat hızını artırdığını ifade etti.

2020 çalışma planı ve tarife koşullarında anlaşmanın sağlandığı toplantıda, Trans-Hazar Uluslararası Ulaştırma Hattı Uluslararası Birliği Başkanlığı'na oy birliğiyle KTJ Yönetim Kurulu Başkanı Sauat Mınbay seçildi.

Kaynak: AA