Trans bireyin yüzüne kezzap atan şüpheli tutuklandı
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Trans bireyin yüzüne kezzap atan şüpheli tutuklandı

13.03.2021 22:13 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:23
Trans bireyin yüzüne kezzap atan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Suriyeli trans bireyin yüzüne kezzap atıp olay yerinden kaçtıktan sonra Karabük'te yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da Suriyeli trans bireyin yüzüne kezzap atıp olay yerinden kaçtıktan sonra Karabük'te yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda "yüzü cerrahi maskeli ve kapüşonlu" E.B. (28), trans birey A.M.'nin (18) yüzüne kezzap atıp kaçtı. Olay yerinden kaçan şüpheli Karabük'ün Eskipazar ilçesine geldi. İhbar üzerine akrabasının evinde olduğu tespit edilen şüpheli Karabük Jandarma Suç Araştırma Timi ve Eskipazar İlçe Jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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