Trans birey yüzücü, ABD yüzme yarışlarının yönetmeliğini değiştirdi

ABD'nin yüzme sporu federasyonu olarak görev yapan ABD Yüzme, trans birey sporcuların yüzme müsabakalarına katılım şartlarını içeren yönetmeliğini değiştirdi. Buna göre bir tıbbi kurul, trans yüzücülerin 'bir erkek olarak önceki fiziksel gelişiminin' haksız bir avantaj sağlayıp sağlamadığını belirleyecek. Yönetmelikteki değişiklik, trans birey olduktan sonra kadınlar kategorisinde yarışıp en iyi dereceleri elde eden Lia Thomas'ın basında geniş çaplı tartışmalara neden olmasından hemen sonra yapıldı ve yürürlüğe konuldu.

ABD Yüzme yetkilileri, trans birey sporcuların yüzme yarışlarına katılabilmesini belirleyen katılım şartlarını değiştirdi. Yeni yönetmeliğe göre; üç kişilik bir tıbbi kurul, atletin bir erkek olarak önceki fiziksel gelişiminin trans yüzücülere haksız bir avantaj sağlayıp sağlamadığını belirleyecek. Trans yüzücülerden, yarışlardan önce 36 ay boyunca testosteron hormonu testleri istenecek.

Lia Thomas, 2019'da hormon tedavisine başlamadan önce üç sezon boyunca erkek takımında yarışmış ve daha sonra trans birey olarak kadınlar kategorisinde yüzme yarışlarına katılmaya başladı. Thomas, trans birey olduktan sonra Aralık 2021'de kadınlar kategorisinde en iyi dereceleri elde ederek en yakın rakibi takım arkadaşına 38 saniye fark atması ABD basınında geniş çaplı tartışmalara neden olmuştu.

Demirören Haber Ajansı - Dünya