Trans birey cinayetinde 2 şüpheli gözaltında - Haberler
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Trans birey cinayetinde 2 şüpheli gözaltında

Trans birey cinayetinde 2 şüpheli gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde trans birey Günay Özyıldız'ın (48) bıçaklanarak öldürmesi ile ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı.

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde trans birey Günay Özyıldız'ın (48) bıçaklanarak öldürmesi ile ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi, İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde meydana geldi. Trans birey Günay Özyıldız, oturduğu apartmana girdiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Özyıldız'ı ensesinden bıçaklayan kişi, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Özyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Özyıldız'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ö.A. (20) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla Ö.A. ile olay sırasında Ö.A.'nın yanında bulunduğu ileri sürülen Z.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Trans birey cinayetinde 2 şüpheli gözaltında

Trans birey cinayetinde 2 şüpheli gözaltında

Trans birey cinayetinde 2 şüpheli gözaltında

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Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri

İnönü Caddesi, Karabağlar, İzmir, Güncel, Haber

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