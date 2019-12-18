Tramvayların arasında sıkışan bu otomobilden sağ kurtuldu
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Tramvayların arasında sıkışan bu otomobilden sağ kurtuldu

Çekya'da bir kavşakta meydana gelen kazada bir otomobil iki tramvay arasında sıkıştı.

18.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:35
Tramvayların arasında sıkışan bu otomobilden sağ kurtuldu

Çekya'da bir kavşakta meydana gelen kazada bir otomobil iki tramvay arasında sıkıştı. Sürücü hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu. Kaza anı tramvayların içindeki ve yol üzerindeki kemaralarca kaydedildi.

Kaza önceki gün 'nin ikinci büyük kenti Brno'da meydana geldi.

Bir kavşakta meydana gelen kazada, karşılıklı olarak seyreden tramvayların önünden karşıya geçmek üzere olan otomobil, tramvayların arasında sıkıştı. Kaza tramvaylardaki yol kamerası ve yol üzerindeki trafik kamerasınca da kaydedilirken, bölge polisi ve itfaiye ekipleri, itfaiye ekiplerinin kısa süre içinde bölgeye geldiğini ve araçta sıkışan sürücüyü kurtardığını duyurdu. Polis, sürücünün hafif yaralı olarak kurtulduğunu duyurarak, sürücülere kavşak geçişlerinde çok dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Kazanın görüntüleri

Kaza bölgesinden zekilmiş fotoğraflar


Kaynak: DHA
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