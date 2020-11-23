Drone, diploma, kask, bisiklet...Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
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Drone, diploma, kask, bisiklet...Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor

23.11.2020 10:05 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:00

Drone, diploma, kask, bisiklet...Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor Diplomasından, bisikletine kadar farklı türde eşyalar tramvaylarda unutuluyor Samsun raylı sistem araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor.

Drone, diploma, kask, bisiklet...Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor

Diplomasından, bisikletine kadar farklı türde eşyalar tramvaylarda unutuluyor

SAMSUN - Samsun raylı sistem araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor. Kimlik kartları, cüzdan ve elektronik cihazlar en çok unutulan eşyalar arasında yer alırken bisiklet, takma diş, motosiklet kaskı gibi unutulan eşyalar görenleri şaşkına çeviriyor.

Her gün binlerce insanın kullandığı Samsun raylı sistemlerinde unutulan eşyalar Samsun Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistem İşletmesiGenel Müdürlüğü'ne ait kayıp eşya bölümünde sahiplerini bekliyor. Kimlik kartından cüzdana, cep telefonundan kıyafete kadar unutulan eşya görevliler tarafından saklanıyor. Eşyalarına ulaşmak isteyen vatandaşlar 'samulaş.com.tr' veya SAMULAŞ çağrı merkezini arayarak eşyalarını temin edebiliyor. Yıl sonuna kadar bekletilen eşyalar alınmadığı durumda, kullanabilir olanlar hayır kurumlarına veriliyor. Korona virüs döneminde yolcu sayısı azalmış olsa da her gün unutulan eşyalar oluyor.

SAMULAŞ'ta güvenlik şefi olarak görev yapan Turgut Aydın, tramvaylarda unutulan malzemelerin her gün akşam seferlerin bittiği saatte toplanarak kayıp eşya bürosuna getirildiğini söyledi. Aydın, "Vatandaşlarımız 'samulaş.com.tr' adresinden kayıp eşya birimine girerek oradan kayıp eşyasını takip edebilirler. Burada her türlü kullanılan eşyalar mevcuttur. Cep telefonundan kimlik kartına, ilaçtan şapkaya kadar her şeyi vatandaşımız unutabiliyor. Pandeminin de vermiş olduğu bir sıkıntı mevcut vatandaşlarımızda. Bu nedenle biraz daha dalgın olabiliyorlar. Bütün eşyaları bizim emanetimizdir. Tramvaylarımızda en kimlik kartları, cüzdanlar unutuluyor. Sadece tramvaylarımız değil, burada otobüsler, teleferik tesislerimiz ve otoparkımızda unutulan eşyalar buraya gelir. Vatandaşlarımıza unuttukları eşyaları bir an önce temin etmelerini istiyoruz. Burada o kadar değerli malzemeler var ki bir diploma için 6 yıl okuyor bir tıp öğrencisi, 4 yıl okuyor öğrencimiz, burada onu unutabiliyor. Diplomasını unutanlar gelerek alabilir. Kullanılabilecek malzemeler, eşyalar, kitaplar yıl sonunda sayımı yapılarak ayrılır. Belirlenen bir hayır kurumuna bağışlanır" dedi.

Drone, diploma, kask, bisiklet...Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
Drone, diploma, kask, bisiklet...Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
Drone, diploma, kask, bisiklet...Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
Drone, diploma, kask, bisiklet...Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
Drone, diploma, kask, bisiklet...Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
Drone, diploma, kask, bisiklet...Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
Drone, diploma, kask, bisiklet...Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
Drone, diploma, kask, bisiklet...Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
Drone, diploma, kask, bisiklet...Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
Drone, diploma, kask, bisiklet...Tramvaylarda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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