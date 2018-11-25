Tramvaylar Cuma Günü Rekor Yolcu Sayısına Ulaştı

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SAMULAŞ AŞ'ye bağlı tramvaylar, 23 Kasım cuma günü rekor yolcu sayısına ulaştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SAMULAŞ AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 9 yıldır kentte hafif raylı sistem hizmeti veren tramvaylar kurulduğu günden bugüne en çok yolcuyu cuma günü taşıdı.

Tramvayların 23 Kasım Cuma günü 73 bin 717 yolcu taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"36 istasyon ile 28,5 kilometrelik Üniversite-Tekkeköy hattında yolcu sayısı günlük 65 binin üzerinde seyrederken 23 Kasım Cuma günü ise rekor geldi. Cuma günü Samsun'da Hafif Raylı Sistem tramvaylarını 73 bin 717 kişi kullandı. Böylece tramvaylar kurulduğu günden bugüne günlük rekor yolcusunu ilk kez taşımış oldu."

Açıklamada Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in ise şu ifadelerine yer verildi:

"SAMULAŞ AŞ sahip olduğu teknoloji ile ülke genelinde örnek bir işletme. Sadece 12 ilde kullanılan teknoloji ile SAMULAŞ hizmet araçları, Samsunlulara kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmaya devam ediyor. Cuma günü toplu taşıma araçlarımızda görülen rekorluk yolcu sayısı, hizmet noktasında halkımızın memnuniyetini de göstermektedir. SAMULAŞ idarecilerini ve çalışanlarını kutluyorum."