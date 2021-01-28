Tramvayın çarptığı yaya yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tramvayın çarptığı yaya yaralandı

28.01.2021 22:12 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:17
Tramvayın çarptığı yaya yaralandı

SAMSUN'da raylı sistem yoluna giren Murat M., tramvayın çarpması sonucu yaralandı.

SAMSUN'da raylı sistem yoluna giren Murat M., tramvayın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İlkadım ilçesi, İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Merkezden Tekkeköy istikametine seyir halinde olan 5511A plakalı Y.B. idaresindeki tramvay, raylı sistem yoluna girip yürüyen Murat M.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Murat M., yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan Murat M., ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat M.'nin kolunun kırıldığı, hayati tehlikesinin de bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferide yeniden başlarken, vatman Y.B. ise, ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. 

Tramvayın çarptığı yaya yaralandı
Tramvayın çarptığı yaya yaralandı
Tramvayın çarptığı yaya yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Guy Ritchie Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kavga Silah Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tramvayın çarptığı yaya yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 22:17:35. #1.16#
title