GAZİANTEP (İHA) - Tramvayın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Yaşlı adam, 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, tramvay yolu üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 76 yaşındaki Şahin Kaplan, tramvayın çarpmasıyla ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 3 Kasım 2021 Çarşamba günü Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tramvay yolun üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Şahin Kaplan'a tramvay çarptı. Çarpmanın etsiyle savrularak yere düşen ve kafasını yere çarpan talihsiz adam ağır yaralandı. Şahin Kaplan, olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşam savaşını kaybetti

Hastanenin yoğun bakım servisinde 12 gündür tedavi gören 76 yaşındaki Şahin Kaplan, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.