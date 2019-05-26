Tramvayın çarpmasıyla yaralandı, 1 gün sonra hastanede öldü
ESKİŞEHİR'de, raylardan yolun karşısına geçmek isterken, tramvayın çarpmasıyla ağır yaralanan İsmail Hira (59), kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi.
ESKİŞEHİR'de, raylardan yolun karşısına geçmek isterken, tramvayın çarpmasıyla ağır yaralanan İsmail Hira (59), kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, dün, Gökmeydanı Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Otagar- Osmangazi hattında çalışan E.G.'nin kullandığı tramvay, raylardan yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Hira'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Hira, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan İsmail Hira, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Eskişehir
Kaynak: DHA
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