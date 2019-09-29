Tramvayın arkasına asılan kadının tehlikeli yolculuğu kamerada

29.09.2019 22:05

İSTANBUL DHA

Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya asılan kadının tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk Fındıkzade'de bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaya ilişkin görüntüler, Bağcılar-Kabataş tramvayında bugün saat 16.45 sıralarında Fındıkzade'de kaydedildi. Hareket halinde olan otomobildeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının tramvayın arkasına asılarak yolculuk yaptığı görülüyor. Yürekleri ağza getiren görüntüler, tramvayın uzaklaşıp kadının gözden kaybolmasıyla son buluyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüleri

-Tramvayın arkasına asılı yolculuk yapan kadın

-Tramvayın uzaklaşması kadının gözden kaybolması





Kaynak: DHA