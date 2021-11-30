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Tramvayın altında can pazarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tramvayın altında can pazarı Kayseri'de tramvayın altında sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın altında kalarak sıkışan genç, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

KAYSERİ (İHA) - Tramvayın altında can pazarı

Kayseri'de tramvayın altında sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın altında kalarak sıkışan genç, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde tramvay güzergahında meydana gelen olayda, iddiaya göre kendisine korna çalan A.S. yönetimindeki 3817-B sayılı tramvayı fark etmeyerek karşıya geçmeye çalışan H.A.(18), tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri tramvayın altında kalarak sıkışarak H.A.'yı çıkardı. Ambulans tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan H.A. tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, kazaya karışan tramvayda seferine devam etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tramvayın altında can pazarı

Tramvayın altında can pazarı

Tramvayın altında can pazarı

Tramvayın altında can pazarı

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