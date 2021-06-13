Tramvayı durduran vatman kaplumbağanın yardımına koştu
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Tramvayı durduran vatman kaplumbağanın yardımına koştu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayı durduran vatman, rayların kenarında duran kaplumbağayı güvenlik şeridinin dışına bıraktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayı durduran vatman, rayların kenarında duran kaplumbağayı güvenlik şeridinin dışına bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark Vatmanı Serhat Topal, SekaPark mevkisinde rayların kenarında bir kaplumbağanın ilerlediğini fark etti.

Bunun üzerine tramvayı durduran Topal, kaplumbağayı alarak güvenlik şeridinin dışına bıraktı.

Sosyal medya hesabından Topal'a teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Cana can katmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tramvayı durduran vatman kaplumbağanın yardımına koştu
Tramvayı durduran vatman kaplumbağanın yardımına koştu
Tramvayı durduran vatman kaplumbağanın yardımına koştu
Tramvayı durduran vatman kaplumbağanın yardımına koştu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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