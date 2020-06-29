Tramvaydaki kalabalık, vatandaş kamerasında İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hayatın normalleşmeye başlamasıyla birlikte yolcu sayısı azaltılan toplu ulaşımda vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde tramvay ve metrobüsün oldukça kalabalık olduğu görülüyor.

İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hayatın normalleşmeye başlamasıyla birlikte yolcu sayısı azaltılan toplu ulaşımda vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde tramvay ve metrobüsün oldukça kalabalık olduğu görülüyor.

Özellikle tramvayda kaydedilen görüntülerde vatandaşların tıklım tıklım yolculuk yaptığı görülüyor. Metrobüste çekilen görüntüde ise yoğunluğun daha az olduğu görülüyor.

Kaynak: DHA