Tramvayda Teknik Arıza

Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Güngören Mehmet Akif Tramvay istasyonunda katener teli şiddetli rüzgardan dolayı koptu. Oluşan teknik arazı nedeniyle Bağcılar-Güngören arasındaki tramvay seferleri çift yönlü olarak durdu.

İETT, sefer yapılamayan Zeytinburnu-Güngören İstasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi düzenliyor.

Kaynak: AA