Tramvayda Teknik Arıza
Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılamıyor.
Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Güngören Mehmet Akif Tramvay istasyonunda katener teli şiddetli rüzgardan dolayı koptu. Oluşan teknik arazı nedeniyle Bağcılar-Güngören arasındaki tramvay seferleri çift yönlü olarak durdu.
İETT, sefer yapılamayan Zeytinburnu-Güngören İstasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi düzenliyor.
Kaynak: AA